Mondial 2018 - Nacer Chadli: "Dommage que la partie se décide sur un détail"

(Belga) Nacer Chadli, qui a évolué à droite en l'absence de Thomas Meunier, était déçu après la défaite en demi-finale contre la France.

"Il est très difficile de perdre ainsi, sur un détail, sur un corner", a commenté Chadli. "Nous avons également eu des occasions, aussi bien en première qu'en seconde période, mais nous avons manqué de précision à la fin. Mais nous avons tout donné. Il était parfois de trouver les espaces, la France a joué de manière très compacte. Après le but, ils ont réussi à contrer parfaitement. Toute la Belgique est triste à présent." Selon Kevin De Bruyne, la Belgique ne doit pas avoir de regrets. "On a tout donné jusqu'à la fin. C'est un match où la différence se fait sur un corner. La France a eu des occasions, on en a eues, mais à la fin la France a marqué. C'est le foot. La différence est minime. On peut être fier de ce qu'on a réalisé", a déclaré le meneur de jeu. (Belga)