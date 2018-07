Mondial 2018 - Samuel Umtiti: "On est en train de créer notre histoire"

(Belga) Samuel Umtit a éliminé la Belgique et envoyé la France en finale de la Coupe du monde en marquant le seul but de la première demi-finale du Mondial 2018, mardi à Saint-Petersbourg.

"On a livré un gros match et c'est ce qu'il fallait pour aller en finale", a déclaré Samuel Umtiti sur TF1. "Je suis fier de tout le monde". Les Français se retrouvent en finale 20 ans après leur titre de 1998. Ils ont fait le travail en 98 et nous en est en train de faire le nôtre, de créer notre histoire et on le fait plutôt bien pour le moment. On a atteint un de nos objectifs qui était d'atteindre la finale et je suis très content". (Belga)