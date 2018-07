Mondial 2018 - Vincent Kompany: "On ne s'est pas senti inférieur à cette équipe de France"

(Belga) Vincent Kompany estime que les Diables Rouges n'étaient pas inférieurs aux Français, qui les ont battus 1-0 en demi-finale de la Coupe du monde de football, mardi à Saint-Petersbourg.

"On ne s'est pas senti inférieur à cette équipe de France", a déclaré Vincent Kompany au micro de la RTBF. "On a eu la maîtrise du jeu. Ce n'est pas un match qu'on perd face à une équipe qui nous rend le match difficile. On savait que cela allait se jouer sur des détails. Dès le début, cela s'est senti que cela se jouerait sur un corner ou une phase arrêtée. Malheureusement, cela n'a pas été en notre faveur aujourd'hui". "Je suis énormément déçu parce qu'on sort contre une équipe qui peut rentrer à la maison avec toute la joie du monde et qui n'était pas nécessairement meilleure que la nôtre. On n'a pas senti que le match était hors de portée pour nous. Mais le football est ainsi et il faut respecter la loi du vainqueur et les féliciter. L'équipe qui gagnera ce tournoi ne sera pas une équipe plus forte que la notre", ajoute le défenseur de Manchester City. (Belga)