Mondial 2022 - Un adolescent mortellement fauché à Montpellier par un "chauffard"

(Belga) Un adolescent est décédé mercredi soir à Montpellier, percuté par "un chauffard", à la suite de la qualification de la France pour la finale du Mondial au Qatar contre le Maroc, a annoncé la préfecture.

Le conducteur a pris la fuite et "le véhicule a été retrouvé à proximité des lieux de l'accident et placé sous séquestre", a ajouté la préfecture dans un communiqué précisant que "l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet". La victime, transférée à l'hôpital en urgence absolue, est décédée peu après sa prise en charge médicale. Selon la députée de la Nupes de l'Hérault Nathalie Oziol, les faits se sont produits dans le quartier populaire de la Paillade et la victime avait 14 ans, a-t-elle indiqué sur Twitter, regrettant que cet "événement sportif s'achève en drame absolu". Le parquet n'était pas joignable immédiatement pour donner davantage de précisions sur les circonstances de l'accident mortel. (Belga)