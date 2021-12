Mondial de handball (d) - La Norvège bat la France en finale et s'offre un 4e titre mondial

(Belga) Les handballeuses norvégiennes sont devenues championnes du monde en battant la France, 29 à 22, en finale dimanche à Granollers (Espagne).

Les Scandinaves ont eu jusqu'à six buts de retard (16-10) en première période mais ont renversé les championnes olympiques de Tokyo au retour des vestiaires, privant les Bleues du doublé JO-Mondial. C'est le 4e titre mondial de la Norvège après 1999, 2011 et 2015. Les Norvégiennes ne sont plus qu'à une longueur de cinq titres détenu par les Russes. La France compte deux titres mondiaux à son palmarès (2003, 2017). La Norvège, médaille de bronze des Jeux de Tokyo, est aussi championne d'Europe en titre. La Norvège avait battu la France 22-20 en finale de l'Euro 2020. (Belga)