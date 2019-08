Mondiaux de judo: Clerget (-90 kg) va combattre pour du bronze

Axel Clerget (-90 kg) va combattre pour une nouvelle médaille de bronze aux Championnats du monde de judo après avoir remporté son combat de repêchage, jeudi à Tokyo.

Clerget (32 ans), déjà médaillé de bronze il y a un an et battu en quarts de finale plus tôt dans la journée (par Van't End par waza-ari), a écarté aux pénalités dans le golden score l'Azerbaïdjanais Mammadali Mehdiyev, après avoir lui-même accusé deux pénalités de retard.

Au cinquième jour de compétition sur les tapis nippons, l'équipe de France compte une médaille d'or, remportée par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) mercredi.