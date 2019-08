Mondiaux de judo: première demi-finale mondiale pour Malonga (-78 kg)

La Française Madeleine Malonga (-78 kg) s'est qualifiée pour les demi-finales aux Championnats du monde de judo, vendredi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise.

Malonga (25 ans), championne d'Europe 2018 et septième pour ses premiers Mondiaux il y a un an, va défier pour une place en finale la Brésilienne Mayra Aguiar, N.1 mondiale de la catégorie, double championne du monde (2014 et 2017) et double médaillée de bronze olympique (2012 et 2016).

Pour accéder au dernier carré, la judoka française a écarté ses trois premières adversaires de la journée par ippon. Comme Aguiar.

En -100 kg, le médaillé de bronze olympique 2016 Cyrille Maret et Alexandre Iddir ont tous les deux été stoppés en huitièmes de finale, le premier battu par le Russe Niyaz Ilyasov (ippon), le second par le Géorgien Varlam Liparteliani (waza-ari).