Mondiaux de judo: troisième couronne pour Agbegnenou (-63 kg)

Clarisse Agbegnenou a été sacrée championne du monde de judo en -63 kg pour la troisième fois, après 2014 et 2017, en battant en finale la Japonaise Miku Tashiro par ippon dans le golden score, dimanche à Bakou.

A 25 ans, Agbegnenou, vice-championne olympique en titre et en finale mondiale pour la cinquième fois consécutive, s'affirme comme la prétendante N.1 à l'or olympique à deux ans des JO-2020 à Tokyo. Elle offre au passage à la France sa première médaille d'or de la compétition, sa deuxième au total, après le bronze conquis par Amandine Buchard en –52 kg.

Avec trois couronnes mondiales, Agbegnenou rejoint au palmarès du judo français Brigitte Deydier (1982, 1984 et 1986 en -66 kg), Lucie Décosse (2005 en -63 kg, 2010 et 2011 en -70 kg) et Gévrise Emane (2007 en -70 kg, 2011 et 2015 en -63 kg), également triples championnes du monde.

Seuls deux judokas tricolores en ont collectionné davantage, côté messieurs : David Douillet, sacré quatre fois entre 1993 et 1997, et Teddy Riner évidemment, couronné à dix reprises entre 2007 et 2017.

Agbegnenou a remporté ses cinq combats de la journée par ippon, dont sa demi-finale contre l'Allemande Martyna Trajdos, expédiée en une trentaine de secondes seulement. Dans la matinée, elle avait écarté la Mongole Gankhaich Bold, la Turque Busra Katipoglu puis l'Australienne Katharina Haecker.

Après trois jours de domination japonaise (quatre titres sur six), et plus largement asiatique (un titre pour la Corée du Sud), l'Europe obtient sa deuxième médaille d'or de la semaine de compétition, après celle des -48 kg.

Les médailles de bronze sont revenues à la Slovène Tina Trstenjak, championne olympique en titre, et à la Néerlandaise Juul Franssen.