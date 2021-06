Mondiaux de skateboard: Cinq Bleus pour les JO avec Milou et Giraud

Vincent Milou et Aurélien Giraud ont validé leur qualification olympique pour Tokyo, où la France sera représentée par cinq skaters pour l'entrée du sport aux JO, à l'issue des demi-finales des Mondiaux-2021 de skateboard street, samedi à Rome.

Giraud et Milou feront le voyage au Japon aux côtés de Charlotte Hym, pour le street, et de Vincent Matheron et Madeleine Larcheron, pour le park.

Le street est l'une des deux disciplines désormais olympiques consistant à réaliser des figures très techniques dans un park où des modules représentent le mobilier urbain. Pour l'autre discipline, le park (ou bowl), il faut exécuter des figures aériennes dans une cuvette profonde avec du relief.

"La France sera donc bien présente aux Jeux dans toutes les épreuves. On est assez fiers", s'est félicité auprès de l'AFP l'entraîneur national, Florent Balesta.

Vingt places en street masculin et vingt en street féminin, ainsi que vingt places en park masculin et vingt en park féminin sont disponibles pour les JO (23 juillet-8 août). Elles sont attribuées selon le classement mondial, en incluant un quota maximum de 3 skaters par nation dans chaque catégorie, avec également des quotas par continent.

Les Bleus ont donc réussi à se placer dans chacune des catégories alors que Rome accueille la toute dernière compétition avant les Jeux.

Ces Mondiaux en Italie ne concernent que le street et il n'y aura aucun Français en finale dimanche.

Le meilleur classement est celui de Milou, champion d'Europe 2019 évoluant dans le Top 10 mondial, qui s'est classé 9e des demi-finales; seuls les huit premiers vont en finale.

La plus grosse déception est celle du meilleur Français, Giraud (6e mondial), qui a échoué jeudi lors des qualifications. Il se classe 41e.

"Je suis qualifié pour les Jeux olympiques, je réalise la chance que j'ai. Je vais essayer de progresser et comprendre pourquoi je n’ai pas réussi cette fois-ci et trouver les solutions pour pouvoir gagner à la prochaine compétition, les Jeux olympiques", a-t-il souligné à l'AFP.

Lawrence Ravail pointe 23e et Joseph Garbaccio, 24e. Hym est quant à elle 19e.

Samedi, le meilleur skater a été de loin la star de la discipline, l'Américain Nyjah Huston, devant le Japonais Yuto Horigome et le Brésilien Kelvin Hoefler.

Dimanche auront lieu les finales dames et messieurs. Les médaillés prendront un aller direct pour Tokyo.