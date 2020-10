Mort de Victorine: "Il avait l'air tranquille ce voisin", ce que l'on sait sur le suspect interpellé

Un homme de 25 ans a été interpellé mardi et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de la jeune Victorine Dartois en Isère, a annoncé mercredi le parquet de Grenoble.

L'énigme autour du meurtre fin septembre de la jeune Victorine Dartois en Isère pourrait connaître son dénouement après l'arrestation mardi d'un homme de 25 ans, placé en garde à vue et qui, selon certains médias, aurait reconnu les faits. Le suspect a été interpellé mardi vers 15H20 par les gendarmes en Isère, a révélé mercredi dans un communiqué le procureur adjoint de Grenoble Boris Duffau.

L'homme a "été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie. Une perquisition a été réalisée à son domicile", a-t-il ajouté, précisant que, "dans le respect du secret de l’enquête et pour préserver les actes en cours, aucune information complémentaire ne sera apportée".

Qui est ce meurtrier présumé?

Selon le quotidien régional Le Dauphiné libéré et la chaîne BFMTV, l'homme interpellé aurait avoué les faits, ce qui n'a pas été confirmé par le parquet.

Les médias français rapporte qu'il est âgé de 25 ans et qu'il est père de famille. Il a été interpellé aux alentours de Villefontaine, lieu de disparition de Victorine. Dominique Rizet, consultant police-justice pour BFM TV, indiquait que pour les enquêteurs, le suspect n'a pas le profil d'un prédateur sexuel. Il était connu par les services de police pour des faits de violence, précise le spécialiste.

Il habite le quartier

Selon des informations du Dauphiné Libéré, le suspect interpellé réside quartier des Fougères, la même où vit la famille de Victorine. L'ADN du suspect aurait été retrouvé sur les vêtements de la jeune femme. Toujours selon le média régional, Victorine aurait pu croiser son meurtrier présumé alors qu'elle traversait le parking d'un stade en vue de regagner son domicile.

Le quotidien révèle que les enquêteurs ont conduit le suspect sur les lieux de découverte du corps de Victorine ce mercredi matin. "Il s'agissait de confronter les premiers éléments délivrés par le jeune homme durant les premières heures de sa garde à vue aux enquêteurs et la réalité constatée par les techniciens en identification criminelle", indique le journal régional.

Interrogés par le Dauphiné Libéré, une voisine décrit un homme sans histoire. "Il avait l'air tranquille ce voisin. On ne se côtoyait pas mais quand on se voyait, on se disait 'Bonjour'. Il était avec un bébé et sa femme et faisait sa petite vie", a-t-elle raconté. Actuellement, les proches du suspect vident son appartement et chargent ses effets personnels dans des fourgons selon le quotidien.

Dans le cadre de cette affaire, 47 enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble ont été mobilisés. Les experts ont récolté près de 200 scellés près du lieu de découverte du corps de Victorine. 130 témoins ont été entendus et 662 personnes contactées dans le cadre de cette enquête.