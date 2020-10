Mort de Victorine: sa grande sœur Romane lui adresse un message BOULEVERSANT

Il y a deux semaines, Victorine, 18 ans, était retrouvée morte dans un ruisseau à proximité de son domicile familiale de Villefontaine (Isère). Les résultats de l'autopsie ont montré que la jeune femme est décédée par "noyade avec l'intervention d'un tiers". L'enquête se poursuit afin de comprendre ce qu'il a pu arriver alors que Victorine gagnait tranquillement son domicile à pied, après une virée au centre commerciale.

Ce lundi 12 octobre, sa sœur Romanes'est exprimé dans un message publié sur les réseaux sociaux. Elle partage sa douleur et le manque énorme ressenti depuis la disparition soudaine de Victorine. "Petite sœur, voilà 2 semaines que nous avons retrouvés ton corps sans vie. Plus les jours passent et plus c’est difficile d’être sans toi. J’aimerais tellement que tu te réveilles et que tu m’annonces que tout ça soit faux (sic). J’ai peur de la suite, des années à venir. Je veux te parler, je veux que tu me conseilles, je veux rire, je veux pleurer, je veux encore des souvenirs avec toi. Tu manques à Perrine et moi-même. Nos moments entre sœurs étaient si bons. Désormais, nous ne sommes plus que 2. 2 sœurs qui pleurent ton absence. C’est si dur d’aller me recueillir sur ta tombe. Tu es aimée et ta tombe est magnifiquement fleurie. Tu m’aides à être forte du haut du ciel pour Papa, Maman, Rémy, Perrine et le reste du monde mais cela n’effacera JAMAIS cette douleur inqualifiable. Je t’aime plus que tout", écrit-elle.

Plus de 1.000 personnes pour un dernier adieu

Plus d'un millier de personnes ont assisté le 7 octobre dernier aux funérailles de Victorine Dartois à Bourgoin-Jallieu. Voisins et anonymes ont signé les livrets de condoléances mis à disposition par les pompes funèbres ou déposé des fleurs à l'entrée de l'église. La grande banderole "Victorine repose en paix", réalisée pour la marche blanche qui a réuni dimanche à Villefontaine près de 6.000 personnes, a été déployée à côté de l'église.



Après deux heures de cérémonie, le cercueil est ressorti au son des cloches. Le départ de la famille a été brièvement différé en raison du malaise d'une des soeurs, qui a nécessité l'intervention de secouristes de la Croix-Rouge. Le cortège funéraire s'est finalement ébranlé sous les applaudissements pour une inhumation dans la stricte intimité au cimetière de Villefontaine, paroisse où la famille de Victorine est très active.



L'enquête dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Grenoble contre X pour "enlèvement et séquestration" ainsi que pour "meurtre" mobilise d'importants moyens de la gendarmerie.