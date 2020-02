France: un gendarme tire sur un homme qui le menaçait d'un couteau

Un gendarme a ouvert le feu sur un homme qui le menaçait d'un couteau lundi après-midi, à la gendarmerie de Dieuze (Moselle), a-t-on appris de source concordantes, les motivations de l'agresseur, blessé à l'abdomen, étant pour l'heure inconnues.



"Il y a eu ouverture du feu par un gendarme à Dieuze sur un individu dont on me dit qu'il était armé d'un couteau", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.



"Il est touché", a ajouté le magistrat, précisant ignorer la gravité de ses blessures.



Les circonstances du coup de feu et les motivations de l'individu n'étaient pas encore déterminées en milieu d'après-midi, toujours selon le procureur.



Les faits se sont déroulés vers 15H30 au sein de la gendarmerie de cette commune de 3.000 habitants située dans l'est du département.



Interrrogée par l'AFP, la gendarmerie nationale a confirmé qu'"un homme en tenue civile a brandi une arme blanche dans la gendarmerie de Dieuze".



L'agresseur "a blessé à la main un gendarme qui a riposté d'abord avec sa bombe lacrymogène puis a fait usage de son arme à deux reprises", a-t-elle précisé. L'homme, "blessé à l'abdomen", a été transporté à l'hôpital de Metz, son "pronostic" étant "ignoré".



Les premières investigations doivent déterminer s'il s'agit d'une affaire "de droit commun ou d'une attaque à caractère terroriste", avait indiqué pour sa part la gendarmerie locale, confirmant avoir "essuyé une tentative d'agression".