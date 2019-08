MotoGP: Johann Zarco arrêtera de courir pour KTM à la fin 2019

Le pilote français Johann Zarco arrêtera de courir pour KTM à la fin de l'actuelle saison MotoGP, mettant fin à son contrat un an plus tôt que prévu en raison de ses mauvais résultats, a annoncé KTM lundi.

Agé de 29 ans, Zarco traverse une passe très difficile depuis le début de sa première saison avec KTM, marquée par de nombreuses chutes et des grandes difficultés à s'adapter aux caractéristiques de sa moto.

"Zarco a essayé d'adapter son style de pilotage à la KTM RC16 et l'équipe a essayé sans relâche de conformer la moto à ses souhaits et demandes alors que son équipier Pol Espargaro s'est qualifié régulièrement dans les douze premiers et s'est constamment battu pour les dix premières positions en course", indique le constructeur autrichien dans un communiqué.

Avec seulement 22 points, Johann Zarco figure actuellement à la 17e place du championnat, bien loin des 61 points de Pol Espargaro, qui pointe au 11e rang.

"En dernier ressort, Johann et l'équipe ont décidé de ne pas poursuivre leur projet commun en 2020 et se concentreront désormais sur les huit dernières courses de la saison MotoGP", poursuit KTM.

Champion du monde Moto2 à deux reprises en 2015 et 2016, le Cannois était ensuite passé en MotoGP avec l'écurie satellite Tech3 de Yamaha, enregistrant en 2017 et 2018 de bons résultats avec chaque année trois podiums et deux poles. Il avait terminé 6e du championnat à chaque fois.

Son passage chez KTM avec un statut de pilote d'usine pour 2019 avait surpris, les motos autrichiennes étant loin d'enregistrer des résultats comparables à ceux de la Yamaha ou des autres meilleures équipes, Honda et Ducati notamment.

KTM est arrivé en MotoGP en 2017 et s'est engagé dans un programme de développement visant à se hisser au niveau des meilleurs mais qui n'a pas encore porté ses fruits, le constructeur figurant après 11 épreuves à l'avant-dernière place du championnat constructeurs avec 69 points.

Le patron du constructeur autrichien, Stefan Bierer, a toutefois annoncé dimanche en marge du GP d'Autriche que ce programme serait allongé de deux ans par rapport à la durée initialement prévue, soit jusqu'en 2024, et qu'il lui accorderait désormais la priorité, réduisant en conséquence son engagement en Moto2.