MotoGP: Marquez en pole dans un collé-serré à Assen

Collé-serré à Assen ! L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a décroché dans le dernier tour la pole position du Grand Prix des Pays-Bas, catégorie MotoGP, samedi sur le circuit d'Assen (nord) où ont eu lieu des qualifications plus que palpitantes.

Le leader du championnat du monde (27 points d'avance sur Rossi) s'est arraché pour signer un temps de 1 mn 32 sec 791 pour décrocher sa deuxième pole de la saison au terme, sans doute, de la séance de qualification la plus animée de la saison.

"C'est vrai que c'était incroyable", estimé le Français Johan Zarco, 8e au final après des essais libres peu convaincants.

Marquez, plein de maîtrise, était presque du même avis...

"J'ai tout de suite senti que j'étais capable de soutenir un bon rythme même si ce circuit n'est pas mon point fort. Mais voilà. Je partirai en tête dimanche", a expliqué l'Espagnol qui sera l'homme à battre, sous un soleil omniprésent et une piste brûlante (annoncée à 45°).

Le pilote Honda devance le Britannique Cal Crutchlow de 41/1000, qui a lui expliqué "avoir eu de superbes sensations depuis le début du week-end à Assen. Ce circuit est tellement particulier qu'il permet beaucoup de retournements de situations".

Valentino Rossi, 3e temps, victorieux en 2017 et déjà vainqueur à dix reprises à Assen (toutes catégories confondues, huit dans la catégorie reine), a confirmé son amour pour le mythique circuit néerlandais. Sur la "Cathédrale" des circuits, il a concédé 59/1000 seulement à Marquez et sera probablement redoutable dimanche.

"Je suis très heureux, surtout après ma sortie de piste dans la 2e séance d'essais. Mais j'ai réussi à retrouver les bons réglages pour être capable de signer un super temps et m'élancer de la première ligne", a déclaré le Docteur.

A Assen, j'ai tous mes points de repères. On sait que je suis difficile à battre sur ce circuit. Mais il fera sec et j'ai souvent été meilleur sur cette piste quand elle est plus humide et plus froide".

Cité parmi les favoris, l'Espagol Jorge Lorenzo est lui passé à côté de ses "qualifs", 10e seulement.

Le triple champion du monde MotoGP (2010, 2012, 2015), qui reste sur deux succès écrasants mais ne compte qu'une victoire aux Pays-Bas dans la catégorie reine (en 2010), peut-il réussir une passe de trois ? Cela paraît aujour'hui peu probable...

"Je me doutais qu'Assen n'était pas le meilleur circuit pour nous mais j'espérais tout de même un meilleur résultat", a-t-il dit.

Si la course est aussi palpitante que les qualifications, les 80.000 spectateurs du TT vont en avoir pour leur argent.

La huitième manche du Championnat du monde MotoGP emmène ses héros à Assen (nord), véritable +cathédrale+ de la moto qui accueille la manche batave pour la 70e fois, depuis 1949, date de la création des Championnats du monde de vitesse motocycliste.

En Moto2, on suivra le duel entre l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM), qu'un point seulement sépare en tête du Championnat. En Moto3, la chasse est ouverte derrière un autre Italien, Marco Bezzecchi (KTM).