MotoGP: victoire du Britannique Crutchlow devant le Français Zarco au GP d'Argentine

Le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda) a créé la surprise en remportant dimanche le Grand Prix d'Argentine devant le Français Johann Zarco (Yamaha Tech 3), qui menait la deuxième manche du Championnat du monde de motoGP à deux tours de l'arrivée.

La course a été marquée par l'indiscipline du champion du monde titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), pénalisé trois fois, et qui termine en 15e position.

Crutchlow, 4e au Qatar, s'empare de la tête du Championnat du monde avec 38 points devant le vice-champion du monde 2017, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati, 35 pts), et de Johann Zarco (28).

"C'est beau de gagner. J'ai pris des risques. C'est fantastique. A Austin (3e manche), on va essayer d'être dans les 5 premiers et de marquer le plus de points possibles", a déclaré le pilote britannique, passé en tête en Argentine à deux tours de la fin.

Zarco, en grande forme comme au Qatar, a été devancé d'un quart de seconde par Crutchlow, l'Espagnol Alex Rins prenant la 3e place, de deux secondes et demie du vainqueur.

- Zarco bientôt... -

"La victoire viendra bientôt, je dois continuer comme ça, a réagi le Français. J'ai fait du mieux possible, j'ai fait attention de ne pas commettre d'erreurs. J'ai cherché un espace pour passer Cal, mais je n'ai pas pu. Je suis content de cette deuxième place."

Courtisé par Honda et KTM pour la saison prochaine, Johann Zarco a encore répondu présent sur le circuit des Thermes de Rio Hondo, où il avait signé sa première victoire en Moto2, et confirme avec sa 2e place son bon début de saison.

Au Qatar mi-mars, Zarco était passé tout près de la victoire. Parti de la pole, il avait mené du 1er au 17e tours, avant de dégringoler à la 8e place, en raison d'un problème de pneumatiques.

L'Australien Jack Miller (Ducati Pramac), auteur de la pole et qui menait durant 12 tours, termine 4e à 4 sec du vainqueur, devant Maverick Vinales (Yamaha) et Andrea Dovizioso (Ducati).

L'Espagnol Jorge Lorenzo (15e), Marc Marquez (18e) et Valentino Rossi (19e), 14 titres de champion du monde à eux trois, ne marquent pas de points.

- Marquez, triple faute -

Marquez, le plus rapide des essais libres et du warm up, a pris le meilleur départ. Dès le 2e tour, le quadruple champion du monde s'est emparé de la tête, avant d'écoper de trois pénalités. Pour un contresens sur la grille avant le départ qui l'a obligé à faire un passage au stand, pour une poussette sur son compatriote Aleix Espargaro, puis un dépassement dangereux sur Valentino Rossi (Yamaha), qu'il a touché dans un virage, alors qu'il était remonté à la 5e place.

Après un week-end pluvieux, la course MotoGP s'est finalement disputée sur une piste globalement asséchée, mais mouillée dans certaines sections, devant 63.000 spectateurs.

En Moto2, l'Italien Mattia Pasini, 32 ans, a remporté sa deuxième course devant l'Espagnol Xavi Vierge et le Portugais Miguel Oliverira.

Mauvaise journée pour les Français: Fabio Quartararo (Speed Up) termine 22e et Jules Danilo (Kalex) a abandonné.

Au Championnat du monde, Pasini prend la tête avec 38 points devant ses compatriotes Lorenzo Baldassarri (33) et Francesco Baggnaia (32).

Enfin, en Moto3, l'Italien Marco Bezzecchi, sur KTM, a gagné le premier Grand Prix de sa carrière, à 19 ans. Il a précédé les Honda de l'Espagnol Aron Canet et de son compatriote Fabio Giannantonio. Canet, 2e au Qatar, prend la tête du Championnat du monde avec 40 pts, devant son compatriote Jorge Martin (Honda), 30 pts, et Bezzecchi (27).