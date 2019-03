Mouvement de panique à Disneyland Paris: que se passe-t-il?

"Y a-t-il eu des coups de feu à Disneyland Paris?". Vous êtes nombreux à nous le signaler via notre bouton orange Alertez-nous. Ce samedi soir un mouvement de foule s'est produit dans les allées du parc Disneyland à Paris. De nombreuses personnes sur place témoignaient sur Twitter de leur panique et leur incompréhension sur la situation. Dans le doute, des mesures de confinement avaient été adressées aux visiteurs. D'après LCI, c'est la défaillance technique d'un tapis roulant, un escalator, qui a créé le mouvement de panique. Le couac technique a fait croire aux gens que des coups de feu avaient été tirés entraînant un mouvement de foule. Les policiers sur place ont levé les derniers doutes vers 22h30.

Stéphanie, originaire de Mons, était sur place avec 5 membres de sa famille. Elle témoignait au moment des faits: "Nous ne savons pas très bien ce qu'il se passe en ce moment. J'étais au Mac Donald avec mes enfants. J'étais en train de prendre commande. D'un coup, je me suis retournée et j'ai vu plein de gens courir, des enfants par terre en train de pleurer. (…) J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. Nous sommes à l'arrière du Mac Donald à attendre. J'ai vu passer des policiers avec des casques. On attend. On ne peut pas sortir. On doit s'éloigner des vitres."