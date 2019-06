Municipales à Lyon : Collomb pense en discuter prochainement avec Macron

"Nous aurons une discussion sur Lyon" : le maire de Lyon Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, a estimé dimanche que "c'est Emmanuel Macron qui choisira" les candidats dans les grandes villes aux municipales, et il pense le voir prochainement à ce sujet.

M. Collomb, qui a quitté le gouvernement cet automne pour redevenir maire de Lyon, ne cache pas briguer plutôt la métropole que la mairie de Lyon aux prochaines municipales, puisqu'il ne sera plus possible de cumuler les deux fonctions.

"C'est là qu'est le pouvoir essentiel", c'est là que se forment "trois quarts des projets" qui concernent Lyon et les communes alentours, a-t-il redit dimanche au Grand Rendez-vous Europe 1-CNEWS-Les Echos.

M. Collomb, qui cumulait les deux fonctions avant de partir au gouvernement, avait installé dans le fauteuil de président de la métropole en 2017 David Kimelfeld, qui souhaite conserver le poste. La situation risque de créer une guerre fratricide fatale à LREM dans la région.

"C'est Emmanuel Macron qui choisira pour l'ensemble des grandes villes et pour Lyon", a assuré M. Collomb. Comme on lui faisait remarquer que c'était plutôt au comité d'investiture de trancher, il a répondu : "Oui, il y aura un comité, mais je connais un peu le président, ce n'est pas quelqu'un d'étranger aux problèmes de circonscriptions et de villes".

"Nous aurons une discussion directe", a-t-il ajouté. A la question "l'écouterez-vous?", M. Collomb a répondu : "J'écouterai ses arguments en tout cas".

L'ancien ministre a assuré : "On s'est entretenus par SMS donc je pense qu'on aura l'occasion de se voir avant l'été", de telle sorte que "tout se passe dans la bienveillance comme on dit à En Marche".

Le 17 juin, Brigitte Macron avait dîné à Lyon avec M. Collomb, où elle se trouvait dans le cadre de ses activités de première dame.

Interrogé sur le signe de soutien que pourrait représenter cette rencontre, M. Collomb a répondu : "Je ne le dis pas comme ça, je ne fais pas parler les autres".