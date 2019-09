Municipales à Paris: Hidalgo en tête des intentions de vote devant Griveaux puis Villani

A six mois du premier tour des municipales à Paris, la maire PS sortante Anne Hidalgo arrive en tête des intentions de vote, sept points devant le candidat LREM investi Benjamin Griveaux, suivi du "marcheur" dissident Cédric Villani, selon un sondage publié dimanche.

Selon cette enquête Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud Radio, si le premier tour des municipales de mars 2020 avait lieu ce dimanche, 24% des voix iraient à une liste de la majorité municipale "Paris en commun" menée par Mme Hidalgo et soutenue par le PS, le Parti Communiste, Les Radicaux de Gauche, Centre et Indépendants.

Avec 17%, la seconde place reviendrait à une liste LREM conduite par Benjamin Griveaux, deux points devant celle menée par Cédric Villani (15%).

Ce sondage est le premier à paraître depuis l'annonce de la candidature dissidente du mathématicien la semaine dernière. L'étude semble confirmer que la maire sortante pourrait tirer profit de la rivalité entre les marcheurs en vue du scrutin.

En quatrième place avec 14% des voix, le sondage place une liste LR conduite par Rachida Dati, juste devant une liste Europe-Ecologie-les-Verts (EELV) menée par David Belliard (13%).

Viennent ensuite à égalité avec 5% une liste LFI conduite par Danielle Simonnet et une liste Agir menée par Pierre-Yves Bournazel.

Une liste soutenue par le RN pilotée par Serge Federbusch est créditée de 4%. Et la liste menée par l'ex-conseiller communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, recueillerait 1% des voix, devant une liste d'extrême gauche (0,5%).

Interrogés sur ce qui va jouer un rôle déterminant dans leur choix, les sondés citent en premier lieu la propreté (69%), devant la lutte contre la pollution (65%) et la sécurité des biens et des personnes (63%).

Viennent ensuite la maîtrise des impôts (59%), le développement économique et l'emploi (55%) et l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique (55%), devant l'amélioration de la circulation (51%) et l'urbanisme, l'aménagement de la ville (48%).

Sondage réalisé en ligne du 9 au 12 septembre auprès d'un échantillon représentatif de la population parisienne de 1.102 personnes de 18 ans et plus (968 personnes inscrites sur les listes électorales), selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 point.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, mais une indication du rapport de forces au jour de la réalisation du sondage.