Municipales à Paris: Villani annonce qu'il n'aura "pas d'investiture" de LREM face à Griveaux

Le député et candidat à l'investiture LREM Cédric Villani a annoncé mercredi soir qu'il n'aura "pas d'investiture de l'appareil de LREM" face à ses concurrents, Benjamin Griveaux, donné favori, et le député Hugues Renson, dans un message posté sur Twitter.

"Ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis: il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture de l'appareil de LREM", écrit le médaillé Fields, alors que l'annonce de l'investiture est attendue vers 20H00. "Nous avons cherché à renouer avec l'esprit et les valeurs du mouvement imaginé par Emmanuel Macron", avec Mounir Mahjoubi et Anne Lebreton qui l'ont rejoint, écrit-il. "Ces appels n'ont pas été entendus: plus que jamais, je le regrette", ajoute M. Villani.