Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers parmi les manifestants anti Francken

(Belga) La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, s'est jointe mardi soir aux manifestants qui se sont rassemblés devant l'hôtel Verviers pour protester contre la venue de Theo Francken.

A grand renfort de panneaux et de slogans, près de 200 manifestants se rassemblent devant l'hôtel Verviers où Theo Francken, l'ex-secrétaire d'Etat à la migration doit donner une conférence au sujet de son livre "Continent sans frontière". Plusieurs mandataires communaux verviétois se sont joints aux manifestants. Certains d'entre eux ont d'ailleurs reproché à la bourgmestre d'être parmi eux, tout en laissant la police intervenir. La police fait son travail. Elle fait en sorte d'éviter les affrontements entre des gens de droite et ceux de gauche. Nous, les gens de gauche devant utiliser les outils démocratiques, et pas ceux des extrémistes, pour faire entendre notre voix", a indiqué la bourgmestre. (Belga)