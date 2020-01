Murielle Bolle, témoin-clé dans l'affaire Grégory, a peur pour sa vie: elle reçoit des courriers menaçants

Des courriers rapportant des propos menaçants et des lettres sur lesquelles on peut voir un réveil avec l'inscription suivante: "Tic tac". Voilà ce que Murielle Bolle a reçu à son domicile selon des informations rapportées par le parquet d'Epinal (Vosges). Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'auteur de ces courriers menaçants.

Murielle Bolle, 50 ans, vit toujours dans les Vosges. Depuis la diffusion de l'affaire Grégory sur Netflix, elle se dit harcelée. Au moins 4 courriers la menaçant de mort lui ont été adressés. "C’est une combattante, quelqu’un de courageux donc elle fait face, mais elle s’inquiète" a indiqué son avocat Jean-Paul Teissonnière.

Placée en garde à vue quelques jours après la découverte du corps de Grégory Villemin le 16 octobre 1984 dans la Vologne (Vosges), Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait accusé Bernard Laroche d'avoir kidnappé le garçon de 4 ans, dont le meurtre reste une des plus retentissantes énigmes judiciaires en France.

Elle avait dénoncé avant de se rétracter

Grégory Villemin, âgé de 4 ans, avait été enlevé le 16 octobre 1984 alors qu'il jouait devant la maison familiale, située sur les hauteurs du village. Quelques heures plus tard, il avait été retrouvé noyé, pieds et mains liés, dans la Vologne.

L'affaire Grégory a été relancée en juin 2017 avec la mise en examen pour le rapt mortel du garçonnet de Marcel et Jacqueline Jacob, son grand-oncle et sa grande-tante. Murielle Bolle, qui avait dénoncé en novembre 1984 son beau-frère, Bernard Laroche, avant de se rétracter, a été mise en cause pour les mêmes faits. Murielle Bolle n'a depuis cessé de clamer l'innocence de Bernard Laroche, qui sera abattu par le père du "petit Grégory", Jean-Marie Villemin, en 1985.

Près de 36 ans après la mort de Grégory Villemin, la justice avait finalement annulé sa garde à vue le 16 janvier dernier.