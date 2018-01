Mystère dans les Landes: le patron de la marque Quiksilver porté disparu en mer

Pierre Agnès, patron du groupe emblématique de vêtements de surf Quiksilver, a été porté disparu après la découverte mardi de son embarcation vide sur une plage d'Hossegor, dans le sud-ouest de la France, a annoncé la préfecture locale.

"Le bateau de Pierre Agnès, 54 ans, président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quiksilver, Roxy et DC Shoes, a été retrouvé ce matin sur la plage du Boiteux à Soorts-Hossegor. Il était sorti en mer à 7h30 ce mardi", a écrit la préfecture des Landes dans un communiqué.



Les secours n'étaient pas en mesure de dire dans l'immédiat s'il se trouvait seul à bord ou non.



"Des recherches aéromaritimes sont en cours, en étroite coordination avec le préfet maritime de l'Atlantique, chargé des opérations de secours en mer", ajoute la préfecture. Ce dispositif comprend deux vedettes et trois hélicoptères, ainsi que des patrouilles terrestres côtières, selon la Préfecture maritime de l'Atlantique. Dans la zone de recherches, la mer est agitée (1,25 à 2,5 mètres) mais le vent faible, et la visibilité de 2 km.



Pierre Agnes a débuté il y a près de 30 ans sa carrière chez Quiksilver dont il a notamment dirigé le design pour ses marques, tout en restant basé au siège européen de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).



Le groupe américain avait été durement ébranlé financièrement par une désastreuse opération d'achat-revente des skis Rossignol (2005 puis 2008), et son titre avait chuté de plus de 40% en une seule journée à Wall Street en juin 2014.



Début janvier, Boardriders, la maison mère américaine des marques Quiksilver et Roxy, a annoncé qu'elle s'apprêtait à racheter son concurrent australien Billabong, fusionnant ainsi deux grands noms de vêtements de sports de glisse.



Réunies, ces deux entreprises bien implantées dans le monde du surf, du ski et du skate comptent 630 magasins dans 28 pays, 7.000 entreprises clientes dans 110 pays et des sites en ligne dans 35 pays.



Boardriders est sous le contrôle du fonds d'investissement Oaktree qui possède déjà 19% de Billabong.