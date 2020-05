Mystère en France: Après 65 jours, Geneviève est toujours malade du coronavirus

Le coronavirus cache encore bien des mystères. Certains patients se plaignent encore de symptômes 4 à 6 semaines après avoir contracté la maladie. C'est le cas de Geneviève, une Française de 36 ans. Elle a attrapé le virus au début du confinement, il y a plus de deux mois. Aujourd'hui, elle se sent encore malade avec de nombreuses douleurs et une immense fatigue.

Il y a un souci, ce n'est pas possible

Geneviève raconte au micro de nos collègues de RTL France: "J'ai des symptômes qui ont disparu. Je n'ai plus la grosse fatigue de l'état grippal, je n'ai plus de maux de tête. J'ai de nouveaux symptômes comme la tachycardie qui continue mais surtout les oppressions thoraciques énormes, des brûlures qui se baladent entre le cœur et les poumons, des brûlures dans les veines, des problèmes circulatoires comme si j'avais les membres qui étaient froids et engourdis. Je n'ai jamais eu de problème de santé donc je commençais à devenir folle. Il y a un souci, ce n'est pas possible.

Il y a une semaine je me suis sur Twitter. J'ai découvert qu'on était des centaines de jeunes entre 20 et 40 ans, en excellente santé, non-fumeurs, souvent très sportifs et qui étaient en train de lutter. Des personnes qui ont dépassé les 20 jours qui permettent de guérir. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut qu'on nous entende. "