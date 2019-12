Un syndicat sabote le réseau électrique en Gironde et à Lyon et menace le gouvernement de coupures plus massives

Le syndicat CGT de RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension, a revendiqué mardi des coupures d'électricité volontaires en Gironde et à Lyon, en France. Ces actions sont "liées à la grève" contre la réforme des retraites. Le syndicat menace le gouvernement de "coupures plus massives". Près de 50.000 foyers ont été privés d'électricité en Gironde (sud-ouest de la France) dans la nuit et 40.000 à Lyon dans la matinée.

En Gironde, "il y a eu un acte de malveillance sur deux postes à haute tension (Cissac et Masquet). Au plus fort de la coupure, on a eu 50.000 foyers coupés et les derniers foyers ont été réalimentés au bout de 1h30", a indiqué RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension. Les matériels ont été mis hors tension sans dégradation, a précisé RTE, qui va porter plainte. RTE a par ailleurs fait état d'une coupure à Lyon et dans les communes avoisinantes de Villeurbanne et Caluire mardi matin entre 10h06 et 10h55. L'entreprise a dénombré "40.000 foyers coupés au plus fort de la coupure", a précisé une porte-parole à l'AFP.

Ces coupures d'électricité "en Gironde et à Lyon sont bien liées à la grève" et s'inscrivent dans "la bagarre" contre le projet du gouvernement qui doit "prendre ça comme un premier avertissement" car "il s'expose à des coupures plus massives", a déclaré Francis Casanova, délégué syndical central CGT chez RTE.