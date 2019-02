Au bout de la nuit, après 20 heures de discussions, syndicats et patrons avancent enfin sur l'accord interprofessionnel

20h de discussions. Un projet d'accord au bout de la nuit. L'accord interprofessionnel, au coeur de vives contestations du côté syndical, va être dégelé après 1 mois de problèmes. Il n'y a pas encore beaucoup de précisions sur ce qui a été dégagé ces dernières heures. La dernière marge salariale va notamment passer de 0,8 à 1,1%. Explications.

Les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d'accord dans la nuit de lundi à mardi, après près de 20 heures de discussions menées à Bruxelles au siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), ont indiqué les différentes parties. Syndicats et patronat devaient déterminer les contours précis et chiffrés de l'accord interprofessionnel pour 2019 et 2020.

Le président de la FGTB, Robert Vertenueil, premier à sortir de la table des négociations, préférait évoquer un "avant-projet d'accord" et se refusait à entrer dans les détails. "Cet avant-projet est fait de tellement d'équilibres et de précisions qu'il est impossible de dire s'il est bon ou s'il est mauvais", a commenté le responsable du syndicat socialiste, ajoutant que la méthode et l'ambiance des discussions étaient positives.

Sur les ondes de BEL RTL, il a cependant précisé que des accords avaient été trouvés "au niveau du salaire minimum (augmenté de 1,1%), des fins de carrières, du bien-être".





Que dit le projet ? Quatre choses à retenir

Nous allons analyser ce projet qui fait l'objet d'un accord, à travers 4 mots clés. Tout d'abord les SALAIRES qui pourront augmenter. C'est la marge salariale de 1,1% qui a bien été retenue par les patrons et les syndicats, comme l'avait recommandé le Conseil Central de l'Economie. Une fois que l'accord sera acté, c'est aux secteurs, aux entreprises de voir comment ils (elles) vont tenir compte de cette marge. Pour le salaire minimum, il a lui aussi été augmenté de 1,1%. On parle donc de 10 centimes de l'heure. C'est bien en deçà de ce que souhaitaient les syndicats, notamment la FGTB qui tablait sur une augmentation de 10%.

Les syndicats ont aussi obtenu des avancées sur la MOBILITE. Il y a déjà une intervention dans les abonnements Train Tram Bus. Cette indemnité sera augmentée en 2 temps. Une première augmentation annoncée pour le 1er juillet de cette année, la seconde pour 2020.

Le nombre maximum d'HEURES SUPPLEMENTAIRES autorisées va lui évoluer à la hausse. Un travailleur peut prester 100 heures supplémentaires par an aujourd'hui. Il passera à 120 une fois l'accord conclu, ce qui réjouit les patrons.

Enfin le principe des CREDITS TEMPS est maintenu. Et c'est un motif de satisfaction dans le camps syndical, notamment pour la CSC. Le système de crédit temps permet aux travailleurs de mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée.

Un mot encore sur les fins de carrière: il est encore possible pendant deux ans et demi, selon le projet de texte, d'accéder à la prépension à 59 ans pour les longues carrières et les métiers lourds. Pour les entreprises en difficultés et en restructuration: l'âge de la prépension a été rehaussé. Il passera de 56 à 58 ans cette année, 59 ans en 2020 et 60 ans fin 2020.