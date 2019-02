Négociations salariales - Syndicats et patrons se retrouvent lundi pour négocier la norme salariale

(Belga) Syndicats et employeurs vont se retrouver autour de la table lundi pour tenter une nouvelle fois de s'accorder sur la marge d'augmentation des salaires pour les années 2019 et 2020. Les négociations avaient échoué fin janvier car les syndicats refusaient de limiter la hausse possible à 0,8% (hors indexation). Depuis, le Conseil central de l'Economie (CCE) a réévalué la marge disponible à 1,1%.

Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, ont rendez-vous lundi à 09h00 à Bruxelles. Ce sera leur deuxième face-à-face depuis la grève nationale du 13 février, après laquelle ils avaient convenu de demander au CCE de recalculer la marge disponible. Entre temps, celui-ci a rendu son rapport qui fixe cette marge à 1,1% au lieu de 0,8%, en raison des nouvelles prévisions du Bureau du Plan qui s'attend à une inflation plus faible que prévu. Une marge de 1,1%, c'est précisément la norme qui avait été fixée pour les deux années précédentes. Les syndicats devront dire s'ils sont prêts à s'en satisfaire, avec éventuellement une série d'autres mesures pour augmenter les salaires nets. Mais ils ne sont pas partisans des avantages extra-légaux car ceux-ci sont financés au détriment de la sécurité sociale. De leur côté, les employeurs sont soucieux de rester compétitifs par rapport aux pays voisins. Outre la norme salariale, une série d'autres dossiers seront abordés lundi, dont la répartition de l'enveloppe bien-être. La prolongation d'accords sur la prépension ou chômage avec complément d'entreprise (RCC), le relèvement du salaire minimum et la mobilité seront également au menu des discussions. Les patrons pousseront eux pour accroître la flexibilité des travailleurs. La réunion devrait se dérouler "au finish". (Belga)