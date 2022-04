Nicolas Sarkozy votera "pour Emmanuel Macron"

(Belga) L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a annoncé mardi qu'il votera au second tour "pour Emmanuel Macron" qui "est, en l'état actuel des choses, le seul en situation d'agir" et a appelé la droite à répondre à son appel au rassemblement.

Invoquant dans un message sur Facebook "la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement", il mentionne aussi +la valorisation du travail+" par le président sortant et "son engagement européen clair et sans ambiguïté".