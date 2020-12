Noël prudent: il y aura moins d'invités au réveillon, selon un sondage

Deux tiers (68%) des Français comptent fêter Noël uniquement avec leur famille la plus proche (conjoint, enfants), soit 20 points de plus qu'en 2019, selon un sondage Ifop pour le site médical Odero publié dans Le Parisien.

Alors que le gouvernement a appelé à "limiter le nombre de personnes à table", à peine 10% des Français prévoient d'être plus de 10, contre 33% l'an dernier. La moyenne pourrait être de 5 adultes autour de la table, contre 8,5 en 2019.

12% fêteront Noël seuls (+4 points), notamment les personnes les plus pauvres et les plus âgées. 7% prévoient d'aller à la messe de Noël, contre 18% en 2017.

Ce sera la fête des précautions: 94% des personnes interrogées assurent qu'elles vont se laver les mains avant chaque repas, 87% qu'elles vont aérer les pièces plusieurs fois par jour, et 80% qu'elles ne vont pas faire la bise aux proches issues d'autres foyers.

Seule la moitié des Français (55%) qui voient généralement des aînés lors des fêtes vont en voir un cette année. 80% vont éviter tout contact physique entre les seniors et les autres convives. 24% feront des tables séparées.

Le couvre-feu, qui sera mis en place le 15 décembre, sera "levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre" mais "cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou le Nouvel An comme les années précédentes", avait prévenu le Premier ministre Jean Castex fin novembre, car "ces moments de rassemblements festifs et amicaux, où l'on baisse la garde et porte moins le masque, sont particulièrement risqués".

A peine plus d'un Français sur dix (11%) a l'intention de partir pendant les congés de fin d'année, soit deux fois moins qu'en 2019 (24%), avec des conséquences à prévoir sur l'industrie du tourisme.

Pour François Kraus de l'Ifop, "le nombre historiquement bas de Français envisageant de partir en vacances cette année, notamment dans les catégories de la population les plus exposées au virus comme les personnes âgées (4%, contre 18% des jeunes), montre que la prudence est globalement de mise".

L'Ifop a réalisé cette étude via un questionnaire auto-administré en ligne les 25 et 26 novembre 2020, auprès d'un échantillon de 1.549 personnes représentatif de la population.