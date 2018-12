Non, la préfecture du Bas-Rhin n'a pas prédit l'attentat de Strasbourg sur Twitter

Les thèses complotistes ont de plus en plus de succès. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, internet est l'endroit idéal pour les amateurs des théories du complot. L'avènement de Trump, sa manière de traiter certains médias de "Fake News", Cambridge Analytica qui a utilisé Facebook: les gens sont perdus.

Et les gens perdus cherchent souvent les réponses et les infos qui les intéressent. Raison pour laquelle, peu après l'attentat de Strasbourg où une personne a tué au moins 2 personnes, une grosse confusion a eu lieu.

Le suspect est une personne "fichée S" (donc surveillée par la Sûreté de l'Etat en France): la justice parle donc d'un attentat. Ce qui attire toujours les amateurs de thèses complotistes.

Et il n'a pas fallu attendre longtemps: quelques dizaines de minutes et sur les réseaux circulaient des captures d'écran d'un tweet de la préfecture du Bas-Rhin, évoquant l'attentat et disant "Evitez le secteur de l'hôtel de Police". Problème: certains pensent que ce message a été posté plusieurs heures avant la fusillade, à 11h47.



En réalité, le tweet a bien été rédigé à 20h47. La confusion vient d'un réglage de Twitter. Certains comptes sont en effet configurés sur le fuseau horaire de Californie, qui a neuf heures de décalage avec le nôtre. Donc celui qui a relayé la capture d'écran doit aller dans les paramètres de son compte, et régler sur le bon fuseau horaire...

Une étudiante en journalisme l'explique sur Twitter: