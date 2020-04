Nord de la France: un homme tue sa concubine et deux enfants

Un homme a tué sa concubine et deux enfants de celle-ci dans la nuit de dimanche à lundi à Carvin (Pas-de-Calais), a-t-on appris de sources concordantes.



Un garçon de huit ans, une fille de 16 ans et leur mère de 35 ans ont été tués à l'arme blanche, selon les secours. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme aurait ensuite tenté de se suicider. Il a été transporté à l'hôpital de Lille, mais son pronostic vital n'est pas engagé, a-t-on précisé de source policière. Trois autres enfants de 6, 9 et 13 ans, choqués, se sont réfugiés chez leurs grands-parents vivant dans la même rue, qui les ont conduits à l'hôpital de Lens. Le parquet de Béthune a été saisi de l'enquête. Cette affaire porte à au moins 18 le nombre de féminicides présumés depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP. En 2019, l'AFP a recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.