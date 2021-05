Nordahl Lelandais jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer: un crime à caractère sexuel?

Nordahl Lelandais est jugé à Chambéry depuis ce lundi pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le procès doit durer une dizaine de jours.

Au premier jour de son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer à Chambéry, Nordahl Lelandais a réfuté toute volonté de tuer, comme dans l'affaire de la petite Maëlys, et a calmement détaillé un parcours de vie sans accident jusqu'en 2017.

"Oui j'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais je n'ai jamais voulu lui donner la mort", a-t-il brièvement assuré au président de la cour d'assises.

L'ancien maître-chien de 38 ans, cheveux courts, barbe fine poivre et sel et chemise bleu pâle, a soutenu la ligne de défense adoptée le 29 mars 2018. Après des mois de dénégations, il avait reconnu devant les juges avoir "été très violent" dans ses coups portés au caporal Noyer, et s'en était depuis tenu au récit d'une bagarre qui avait mal tourné.

Une bagarre puis une chute?

Selon les enquêteurs, Nordahl Lelandais était alors en recherche d'aventure sexuelle. Est-ce la raison pour laquelle il a pris en stop Arthur Noyer ? A-t-il voulu profiter de la vulnérabilité du jeune de 23 ans causée par une consommation excessive d'alcool ? C'est ce qu'a assuré dans un premier temps un ex-codétenu de l'accusé avant de revenir sur ses déclarations.

Parmi les autres mobiles envisagés, celui d'une vengeance à l'encontre de l'armée. Durant plusieurs années, Nordahl Lelandais avait trouvé sa place dans les rangs de l'armée, en tant que maître-chien. Mais un accident de fléchette est survenu quelques années après son intégration. Il a alors été réformé pour "infirmité". Pour l'ex-militaire, l'armée aurait voulu cacher cet accident. À l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une simple hypothèse qu'il faudra démontrer. Pas facile face à un accusé qui est dans la totale maîtrise.

Au premier jour du procès, face au témoignage de sa mère, Nordahl a cependant laissé apparaître quelques larmes. Un court échange a eu lieu. La mère de l'accusé lui a alors demandé de dire "toute la vérité" pour les parents d'Arthur Noyer.

Interrogé sur les faits ce mardi

Ce mardi, l'accusé sera interrogé sur les faits qui l'ont vu, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, prendre en stop le chasseur alpin Arthur Noyer.

L'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer avait patiné pendant plusieurs mois avant que les enquêteurs ne fassent le lien avec l'affaire de la disparition de Maëlys De Araujo, à l'automne 2017. Les deux affaires ont été instruites séparément, et le procès pour la mort de la fillette de huit ans pourrait avoir lieu en 2022.

Alain Jakubowicz, dans sa première prise de parole, a précisé qu'il ne comptait pas demander l'acquittement de son client, qui encourt trente ans de réclusion criminelle.

L'avocat a déjà obtenu une première victoire auprès des magistrats, avec l'annulation d'une expertise psychiatrique dont l'auteur avait participé à une émission de télévision avant le procès. Le verdict est attendu autour du 12 mai.