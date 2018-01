Nordhal Lelandais, suspecté d'avoir tué la petite Maëlys, demande sa libération

C'est une information RTL. L'homme suspecté d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys en France demande sa remise en liberté. Nordhal Lelandais est emprisonné depuis le 30 novembre. Il a toujours nié être impliqué dans sa disparition.



C’est son avocat qui a introduit une demande de libération hier. Les trois juges en charge du dossier Maëlys ont cinq jours pour se prononcer. Le parquet de Grenoble peut lui aussi donner sa position. Selon les informations de RTL France, le procureur n’a pas demandé le rejet de cette demande, estimant que les charges pesant sur le suspect sont lourdes. Les juges devraient en toute logique être sur la même ligne, ce sera alors au juge des libertés et de la détention de statuer. Quelle que soit sa décision, Nordhal Lelandais n’a aucune chance de sortir de prison, car il est également incarcéré et inculpé pour assassinat dans le cadre d’une autre affaire, celle de la mort du jeune militaire Arthur Noyer.



En déposant cette demande de mise en liberté, l’avocat de Nordhal Lelandais veut être en phase avec la position de son client qui clame son innocence depuis son arrestation. Sa démarche risque cependant de choquer les parents de Maëlys qui estiment que le suspect détient les clés de cette énigme.