Notre-Dame de Paris: comment éliminer la pollution au plomb dans les écoles à proximité ?

Les travaux de nettoyage dans la cathédrale Notre-Dames de Paris se poursuivent. Suite à l'incendie de l'édifice, le taux de plomb était en effet anormalement élevé dans l’école St Benoit.

Situé à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des ouvriers en combinaisons blanches s’activent dans la cours de l’école St Benoit. L’établissement est situé à près d’1 km de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Suite à l'incendie de l'édifice, le taux de plomb était en effet anormalement élevé dans cette école.

Des particules de plomb contenues dans la toiture et la flèche de l’édifice ont été projetées. L’opération de dépollution consiste à pulvériser un liquide qui fixe le plomb dans le sol, avant d’arracher le bitume pour le remplacer. Une méthode radicale, mais nécessaire.

C'est ce que nous explique Inès Lefranc,cheffe du service parisien de Santé environnementale : "Pour vous donner des ordres de grandeur, lors de la première série de prélèvements et d'analyses, le niveau était de l'ordre de 7000µg (NDLR: de plomb) par mètre carré dans chacune des cours. Après la première intervention de nettoyage au jet d'eau, les niveaux ont été diminués de moitié et là, définitivement suite au débituminage, la contamination au plomb sera totalement éliminée."

Des riverains et des association accusent la ville d’avoir tardé à réagir. 4 mois après l’incendie, elle met les bouchées doubles pour dépolluer les établissements scolaires autour de la cathédrale. Sur 12 écoles analysée, 4 présentent un taux de de concentration de plomb anormalement élevé.

Finir à temps pour la rentrée

La Ville de Paris espère pouvoir finir les travaux à temps dans les écoles pour la rentrée. "Il nous reste une école dont on attend les résultats là. Et s'il s'avérait que les taux étaient trop élevés, on emploierait certainement la même méthode ou en tout cas la méthode qui serait jugée la plus efficace pour ouvrir pour la rentrée", a indiqué Bérénice Delpal, directrice des Affaires scolaires de la Ville de Paris.

La dépollution en urgence de l’école Saint Benoit va coûter 200 milles euro à la ville de Paris. La fin du chantier est prévue le 24 août, juste a temps pour la rentrée scolaire.