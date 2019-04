Notre-Dame: les musulmans appelés à se mobiliser pour la reconstruction

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le recteur de la Mosquée de Lyon ont appelé mardi les musulmans de France à "manifester leur solidarité" et à "participer à l'effort financier" pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Le CFCM "appelle les musulmans de France à participer à l'effort financier pour la reconstruction de ce chef d'oeuvre architectural qui fait la gloire de notre pays", écrit l'instance dans un communiqué, faisant part de "son immense tristesse" et de "sa solidarité et de sa fraternité aux chrétiens du monde entier".



La cathédrale est le "symbole du christianisme, lieu de culte du catholicisme, joyau de Paris, coeur de l'Histoire de France et Patrimoine de l'Humanité", a-t-il ajouté.



L'incendie qui a ravagé lundi soir la célèbre cathédrale parisienne, l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale, a suscité un grand élan de solidarité et conduit l'exécutif à lancer une grande souscription nationale pour financer les travaux de reconstruction. Des grandes fortunes françaises, des entreprises ou encore des collectivités territoriales ont répondu à l'appel.



"Aujourd'hui, nous sommes solidaires de notre pays et nous appelons les musulmans de France à manifester leur solidarité en participant activement à la campagne nationale de solidarité qui va être lancée pour trouver les moyens de reconstruire ce lieu d'histoire de notre pays et ce lieu de prière si cher à nos frères chrétiens", a de son côté écrit dans un communiqué Kamel Kabtane, président du Conseil des mosquées du Rhône.



Selon M. Kabtane, "autant que leurs compatriotes, les musulmans de notre région sont bouleversés par ce sinistre".



"Notre-Dame de Paris, en plus d'être un lieu de culte, est l'âme de notre pays. C'est dans ce lieu que les Français sont venus célébrer les moments les plus heureux de leur Histoire", note-t-il.