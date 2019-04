Notre-Dame: voici pourquoi l'incendie n'a probablement pas pu être éteint plus rapidement

Une investigation d'envergure est en cours en ce moment à Paris pour déterminer les circonstances de l'incendie qui a

réduit en cendres lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de quarante enquêteurs s'attellent à déterminer les causes exactes de ce drame. Selon le Parisien, les auditions des témoins sont en cours. 32 personnes ont déjà été écoutées.



Et un premier point retient tout particulièrement l'attention de la brigade criminelle de la police judiciaire.

Problème informatique?

Vers 18h15, une première alarme incendie se serait déclenchée sur les écrans de contrôle... Sauf qu'elle indiquait un mauvais endroit aux agents. Il s'agissait d'un foyer localisé dans les combles.



Entre-temps, deux agents de la sécurité aperçoivent les premières flammes, hautes de 3 mètres à la base de la flèche de Notre-Dame, qui, elle, est située sur le toit. En arrivant sur place, les flammes étaient déjà trop importantes et les agents se retrouvent impuissants. Les enquêteurs se demandent si un court-circuit pourrait être à l'origine de ce foyer, provenant peut-être des ascenseurs posés sur les échafaudages, le temps des travaux. De son côté, l'entrepreneur des travaux assure que tous les équipements étaient en règle.