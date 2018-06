Nourrie aux laits végétaux, leur fille avait été hospitalisée pour malnutrition avant de décéder: les parents mis en examen en France

Un couple de la Drôme a été mis en examen après la mort il y a plusieurs mois de leur fillette de 16 mois, décédée en raison notamment de problèmes de dénutrition, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Les parents, habitant en périphérie de Valence, à Saint-Marcel-lès-Valence, sont des chrétiens pratiquants, qui ne scolarisent pas leurs enfants et utilisent plusieurs laits végétaux, dont un à base de châtaigne - produit phare de la région - pour nourrir leurs enfants.



Une "procédure a été ouverte après le décès d'une de leur petite dans la région lyonnaise, hospitalisée pour des problèmes de malnutrition et qui est décédée notamment pour ça, mais peut-être également pour des raisons médicales", précise une source judiciaire, confirmant une information de France Bleu Drôme-Ardèche. Les parents ont donc été mis en examen pour "mauvais traitements ayant pu entraîner la mort".



Les aînés - cinq, selon France Bleu - "ont été examinés et il a été constaté aussi qu'ils étaient plutôt amaigris. Ils ont fait l'objet de placement, d'abord par le parquet, ensuite par le juge pour enfants, une décision confirmée ensuite par la Cour d'appel de Grenoble", ajoute cette source. Les parents, qui viennent d'avoir un autre bébé, sont soutenus par un comité de soutien d'environ 150 personnes qui affirme que l'enfant aurait pu être victime d'un surdosage d'anesthésiant à l'hôpital, rapporte France Bleu.