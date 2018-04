Nouveau drame familial en France: une mère tue ses trois petits enfants, puis rate son suicide...

Une mère de famille a tué ses trois enfants mercredi à Mérignac (Gironde), dans la banlieue de Bordeaux, avant de tenter de se suicider, a-t-on appris de source proche du dossier.



Les enfants, deux garçons âgés de 5 et 9 ans, et une fillette âgée de 8 ans, ont été découverts par le père de famille dans l'après-midi, selon cette source, confirmant une information révélée par le quotidien Sud Ouest sur son site internet.



La mère de famille âgée de 42 ans, a été retrouvée inanimée et transportée au CHU de Bordeaux.



Selon les premiers éléments de l'enquête, cités par Sud Ouest, cette femme, une infirmière, aurait tenté de se suicider après avoir empoisonné ses enfants avec des médicaments. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.