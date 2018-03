Nouveau le 1er avril - Nouveau seuil minimal de cotisations sociales pour les indépendants débutants

(Belga) Un nouveau seuil minimal de cotisations sociales entrera en vigueur le 1er avril pour les indépendants débutants qui se trouvent dans leur première année d'activité.

Concrètement, le seuil de revenus qui sert de base de calcul pour la cotisation minimale définitive de ces indépendants débutants passera à 6.997,55 euros contre 13.550,50 euros précédemment. L'entrepreneur qui débute et dont le revenu professionnel net est inférieur à 13.550,50 euros bénéficiera aussi d'une cotisation trimestrielle provisoire réduite, avec un minimum de 358,62 euros au lieu des 694,46 euros. Les premiers mois peuvent en effet s'avérer difficiles économiquement dans certains secteurs comme le commerce et le domaine des services, mais aussi pour les avocats ou les architectes, souligne le ministre fédéral des Indépendants, Denis Ducarme. La mesure, qui entrera en vigueur le 1er avril prochain, s'appliquera à tout indépendant qui se trouve dans son premier à quatrième trimestre d'activité au deuxième trimestre 2018. Plus de 10.000 indépendants devraient en bénéficier. (Belga)