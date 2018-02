Nouveau le 1er février - Entrée en vigueur du système d'épargne-carrière

(Belga) Le concept d'épargne-carrière, qui doit offrir la possibilité aux travailleurs de "mettre de côté" des jours de vacances et heures supplémentaires pour les prendre au moment qu'ils jugeront opportun, entrera en vigueur le 1er février. Ce concept entre dans le cadre de la loi sur le travail faisable et maniable du ministre Kris Peeters (CD&V).

Le système du compte épargne-carrière donne ainsi l'occasion au travailleur de gérer lui-même une partie de sa carrière et d'y incorporer des moments de répits quand il l'estime nécessaire. Le système d'épargne-carrière devait entrer en vigueur en août, mais le ministre Peeters avait laissé six mois aux partenaires sociaux pour dégager une alternative. Une dernière rencontre consacrée à ce sujet au Conseil national du travail (CNT), ce jeudi 25 janvier, n'a abouti à aucun accord, rapportait l'Echo vendredi. Les employeurs espéraient pouvoir élargir les conditions, jugées trop complexes pour les petites entreprises. La loi entrera dès lors en vigueur le 1er février sous sa forme originale. Le mécanisme d'épargne-carrière pourra donc être instauré dans les entreprises s'il est prévu dans une convention collective de travail au niveau sectoriel, ou via une convention de travail propre en cas d'échec d'un accord pour le secteur. (Belga)