Nouveau le 1er mai - Un congé de paternité de 10 jours rémunéré pour les indépendants

(Belga) Dès le 1er mai, les indépendants auront droit à un congé de paternité et de naissance rémunéré de 10 jours.

Ce congé entend répondre aux attentes des travailleurs indépendants en matière de conciliation entre vie privée et vie professionnelle et gommer une différence de traitement dans la sécurité sociale entre les pères salariés et les pères indépendants et les coparents. Le congé de paternité de 10 jours (fractionnables par demi-jour) pourra être pris sur une base volontaire dans les quatre mois de la naissance d'un enfant, par analogie avec le congé de maternité. Les travailleurs concernés pourront choisir de n'interrompre temporairement leur activité professionnelle que pour une période de maximum huit jours et d'alors bénéficier de 15 titres-services gratuits. Le coût de la mesure est évalué à 11 millions d'euros sur base annuelle. (Belga)