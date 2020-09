Nouveau le 1er octobre - Moins de trains Thalys en circulation à partir du 1er octobre

(Belga) L'entreprise ferroviaire Thalys réadapte son offre dès le 1er octobre, vu la baisse du nombre de passagers dans ce contexte de crise sanitaire.

Confrontée au passage d'une grande partie des Pays-Bas et de Paris en zone rouge, ainsi qu'à d'autres mesures de restriction de voyage des autres pays où circule Thalys, l'entreprise réduit les trains en circulation pour atteindre 40% de son offre habituelle dès octobre. Cette décision a pour but de préserver la situation financière de la compagnie qui dit avoir perdu 187 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 2019 dans les huit premiers mois de l'année. En moyenne, huit trains par jour rouleront entre Bruxelles et Paris, cinq entre Bruxelles et les Pays-Bas et deux entre Bruxelles et l'Allemagne. Les liaisons low-cost "IZY" entre Bruxelles et Paris sont maintenues, avec un aller-retour lundi, vendredi, samedi et dimanche. (Belga)