Rebondissement dans l’affaire de la petite Mia, enlevée par sa mère en France: un ancien militaire interpellé

Selon BFMTV, un lieutenant colonel de l’armée à la retraite a été interpellé ce mardi dans les Hautes-Pyrénées, dans le cadre de l’affaire de l’enlèvement de la petite Mia.

Un ancien militaire, soupçonné d'avoir pris part à l’enlèvement de la petite Mia en France a été interpellé ce mardi. Il aurait organisé la préparation de ce rapt en rédigeant des notes notamment. Il est également considéré comme faisant partie de l'entourage de Remy Daillet, figure d'un mouvement complotiste.

Pour rappel, Remy Daillet, 54 ans, avait été interpellé dans le cadre de cette affaire alors qu'il se trouvait en Malaisie. Dans une vidéo diffusée après l'enlèvement de la petite Mia, il réfutait le terme d’enlèvement. "Notre organisation, libre, résistante, rend des enfants kidnappés par l'Etat à des parents, à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement", s’était défendu Remy Daillet, sans pour autant nommer Mia.

La petite Mia, 8 ans, avait été enlevée par trois hommes à la demande de sa mère dans le courant du mois d’avril, alors qu’elle était chez sa grand-mère dans les Vosges. Les trois hommes s’étaient faits passer pour des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Sa maman, elle, n’avait plus le droit de la voir seule ni de lui parler au téléphone.

Une alerte enlèvement avait été diffusée par les autorités françaises. Un important dispositif de recherche avait été déployé.

Mia avait finalement été retrouvée 5 jours plus tard avec sa maman, dans un squat en Suisse. Dans cette affaire, la mère ainsi que 6 hommes avaient déjà été interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont tous proches de la mouvance anti-système et complotiste.