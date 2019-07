Nouvelle audience du gouverneur pour examiner le recours de la liste de Dimitri Fourny

(Belga) Le gouverneur du Luxembourg Olivier Schmitz va à nouveau organiser une audience publique, le lundi 8 juillet, dans la salle du conseil provincial à Arlon, dans le cadre de la réclamation de liste Agir Ensemble, du bourgmestre sortant de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), à la suite du nouveau scrutin organisé dans cette commune le 16 juin dernier, a annoncé, lundi, le cabinet du gouverneur.

"Cette audience est publique. Elle sera consacrée aux interventions volontaires et à la mise en place d'un calendrier de procédure", indique-t-il. La liste Agir Ensemble a introduit une réclamation auprès du gouverneur, qui a prérogative pour valider le scrutin communal, car elle estime que 199 ressortissants étrangers n'ont pu faire valoir leurs droits à être électeurs le 16 juin dernier. Un second scrutin communal avait été organisé à Neufchâteau car celui d'octobre 2018 avait été annulé par le gouverneur, sur fond de suspicions de fraude aux procurations électorales. Deux réclamations avaient été introduites par les listes opposées à celles de Dimitri Fourny, Pour Vous et la 3ème Piste, après le scrutin du 14 octobre 2018. Ces deux listes ont noué un accord au lendemain du scrutin du 16 juin, reléguant Dimitri Fourny dans la minorité et permettant au principal adversaire de Dimitri Fourny, Yves Evrard (MR), tête de liste Pour Vous, de retrouver le poste de bourgmestre de Neufchâteau perdu en 2012. (Belga)