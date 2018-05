Nouvelle-Calédonie: la commission de contrôle du référendum nommée

Les drapeaux kanak et français, le 27 juillet 2013 à Ouvea, en Nouvelle-CalédonieLionel BONAVENTURE

Les membres de la commission de contrôle du référendum du 4 novembre en Nouvelle-Calédonie, chargée de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation, ont été désignés et leur président sera le conseiller d'Etat Francis Lamy, a annoncé vendredi le ministère des Outre-mer.

Cette commission sera en particulier chargée d'arrêter, au plus tard le 20 juin, la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne officielle pour la consultation, précise le ministère dans un communiqué.

Les membres ont été désignés par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation. Outre M. Lamy, ont été choisis une conseillère honoraire à la Cour de cassation, un président de tribunal administratif, un conseiller à la Cour de cassation, et un premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel.

Ces désignations "permettent de franchir une étape supplémentaire dans la préparation de la consultation", salue la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

Depuis 20 ans, un processus de décolonisation par étapes est en place en Nouvelle-Calédonie et doit déboucher sur un référendum lors duquel les électeurs devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Au vu du rapport de forces actuel entre indépendantistes et non-indépendantistes, le "non" est attendu gagnant.