Nouvelle coalition fédérale - "La N-VA tient le nouveau gouvernement en otage"

(Belga) "La N-VA est plus forte que jamais. Le parti tient le nouveau gouvernement en otage", a affirmé Elio Di Rupo, mercredi soir, sur le plateau de l'émission Terzake, diffusée sur Canvas. Le président du PS a répété qu'il n'était pas favorable à une motion de méfiance, contrairement au sp.a.

Selon lui, "il ne faut pas ajouter du chaos au chaos". Les socialistes francophones ne sont pas pour des élections anticipées. Pour l'ex-Premier ministre, le Pacte des Nations unies sur les migrations "était une excuse de la N-VA pour ne pas perdre d'électeurs au profit du Vlaams Belang, parti duquel elle est de plus en plus proche", a-t-il ajouté, illustrant ses propos par la récente campagne de la formation nationaliste relayée sur les réseaux sociaux. L'homme fort du PS ne veut pas faire d'amalgame: la N-VA et le Vlaams Belang ne sont pas faits du même bois, "mais en ce qui concerne l'immigration et les images qui ont été diffusées, la volonté de la N-VA était de se rapprocher le plus possible du Vlaams Belang", a-t-il insisté. Alors que Paul Magnette, désigné porte-parole du PS pour la campagne électorale de mai prochain, a dit son refus de travailler avec la N-VA, Elio Di Rupo semble laisser la porte - légèrement - entrouverte: "même si j'ai des racines italiennes, je n'ai pas un tempérament ardent, c'est pourquoi je ne dis jamais jamais. Mais je préfèrerais un million de fois siéger dans un gouvernement sans la N-VA". Interrogé sur l'inclination à gauche de la Wallonie et les résultats du Vlaams Belang et de la N-VA en Flandre, le président du PS a répondu: "si nous voulons rester unifiés, nous devons trouver une alliance équilibrée qui puisse respecter les sensibilités des deux parties". M. Di Rupo s'est par ailleurs dit contre de nouvelles réformes communautaires. "Bart De Wever le dit: nous nous dirigeons vers le confédéralisme, mais si nous brisons le fonctionnement actuel de la sécurité sociale, c'est comme si nous faisions exploser le pays", conclut-il. (Belga)