Nouvelle rixe entre bandes de jeunes en France: un adolescent de 14 ans entre la vie et la mort

Un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé au thorax à l'arme blanche et "son pronostic vital est engagé", après une rixe entre bandes de jeunes dans le Val-de-Marne, a-t-on appris de source policière.



Un autre mineur de 16 ans a été blessé au cours de cette rixe qui s'est produite vers 18H00 dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, où au moins une quinzaine de jeunes, originaires de deux quartiers distincts, se sont affrontés, a indiqué à l'AFP le parquet de Créteil.



Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital "dans un état préoccupant", a précisé le parquet.



Quatre personnes ont été interpellées, selon une source policière. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale du Val-de-Marne.



Deux rixes mortelles s'étaient produites dans le département voisin de l'Essonne, les 22 et 23 février: deux adolescents de 14 ans avaient été tués en moins de 24 heures lors de violentes bagarres entre jeunes, dans deux villes distantes de 45 kilomètres, Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine. Treize mineurs au total ont été mis en examen pour ces deux homicides.



Le 26 février, un autre adolescent, de 15 ans, avait été tué par balle dans une maison de quartier à Bondy (Seine-Saint-Denis), à la suite d'un différend avec ses agresseurs, deux frères de 17 et 27 ans qui ont depuis été mis en examen et placés en détention provisoire.