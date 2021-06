Nouvelle vague orageuse: 27 départements placés en vigilance orange

Une nouvelle vague orageuse va traverser samedi la France où 27 départements ont été placés en vigilance orange orages dans le Centre-Val-de-Loire, l'Ile-de-France, les Hauts de France et la Lorraine tandis que le Rhône reste en vigilance orange pour canicule, indique Météo-France.

Les départements placés en vigilance orange pour les orages sont: l'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), le Cher (18), l'Eure (27), l'Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Marne (51), la Meuse (55), la Nièvre (58), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), la Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Cette nouvelle offensive orageuse, venue de l'ouest de l'Hexagone, est attendue dans l'après-midi, souligne Météo France. Elle touchera le Centre-Val-de-Loire et l'Ile-de-France puis en soirée les Hauts-de-France. Elle progressera vers la Lorraine et la Bourgogne en début de nuit.

Les orages violents se caractériseront par une forte activité électrique, de fortes intensités pluvieuses (20 à 50 mm en peu de temps), de la grêle et des rafales de vent souvent voisines de 80 km/h, pouvant même parfois dépasser les 100 km/h.

Météo France précise que sur les départements placés en vigilance jaune, un risque d'orages violents existe également, particulièrement du Sud-Ouest au Massif Central, mais ce risque est plus délicat à localiser.

Ailleurs, c'est un ciel voilé avec des orages l'après-midi sur les Alpes. Côté vent, le vent d'autan modéré se met en place ainsi qu'un vent de sud en vallée du Rhône.

Les maximales varient entre 19 et 23 degrés sur la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, entre 24 et 29 des Hauts de France à l'Aquitaine et l'Occitanie et encore 29 à 33 degrés plus à l'est.

