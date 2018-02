Nouvelle-Zélande: l'opposition désigne son premier chef maori

(Belga) Le parti de l'opposition conservatrice en Nouvelle-Zélande a désigné mardi son premier chef maori, dans le but affiché de se régénérer après sa défaite aux dernières législatives face aux travaillistes de Jacinda Ardern.

Simon Bridges, un ancien procureur de 41 ans, a remporté la majorité lors d'un vote des 56 parlementaires du Parti national. L'ampleur de cette majorité n'a pas été révélée. M. Bridges avait mené campagne sur le thème du changement générationnel après que l'ancien Premier ministre Bill English, 56 ans, eut annoncé récemment qu'il quittait la tête du parti. Fils d'un pasteur baptiste, M. Bridges a présenté sa famille comme étant "profondément religieuse". Il avait voté sans succès contre la légalisation du mariage gay en 2013. C'est le premier dirigeant du parti conservateur d'origine maorie. Avant le vote, il a évoqué sur la chaîne Maori TV l'importance de ses racines indigènes. "Cela fait partie de ce que je suis et j'espère que les Néo-Zélandais maoris le voient et sont enthousiastes. Cela leur montre qu'ils peuvent en fait réussir, qu'ils peuvent faire des choses intéressantes dans leur vie et que ce pays offre beaucoup d'occasions". Les appels au changement s'étaient multipliés après la défaite du Parti national aux législatives de 2017 qui ont vu Mme Ardern, 37 ans, accéder au pouvoir après une ascension éclair. M. Bridges a déclaré qu'il rendrait le gouvernement travailliste comptable de sa politique, l'accusant de "se débrouiller tant bien que mal". Le gouvernement "est bon pour ce qui est des nobles ambitions mais a du mal à les transformer en gains concrets pour les Néo-Zélandais. C'est pourquoi nous allons continuer à défendre une plateforme ambitieuse" pour les élections de 2020, a-t-il poursuivi. M. Bridges avait été élu au Parlement en 2008 et a exercé comme ministre des communications, du développement économique et des transports dans des gouvernements PN. (Belga)