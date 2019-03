Nouvelle-Zélande: indignation des musulmans en France, surveillance accrue des lieux de culte

L'attaque meurtrière de deux mosquées en Nouvelle-Zélande a provoqué l'indignation et l'inquiétude des responsables musulmans en France, où les autorités ont annoncé vendredi le renforcement de la surveillance des lieux de culte.

"Cette tragédie abjecte démontre une fois de plus que l'islamophobie est un mal qu'il faut combattre sans relâche", a réagi Ahmet Ogras, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM).

"Il n'existe pas de hiérarchie dans les différentes formes de racisme. Les actes antimusulmans ne sont pas plus tolérables que d'autres formes de racisme", a-t-il poursuivi, pointant du doigt "les paroles médiatiques déversées par des prêcheurs de haine".

Selon les autorités du pays, l'assaillant qui a diffusé l'attaque en direct sur Facebook Live est un extrémiste de droite australien qui avait auparavant publié un manifeste raciste de 73 pages intitulé "le grand remplacement".

"Nous regrettons le climat où la parole haineuse à l'égard des musulmans s'est intensifiée ces derniers temps, le discours islamophobe de certains intellectuels et politiques favorise le passage à l'acte", a réagi Saïd Aalla, président de la Grande Mosquée de Strasbourg, appelant les fidèles à ne pas "céder aux provocations".

Après cette double attaque qui a fait au moins 49 morts dans la ville néo-zélandaise de Christchurch, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a appelé les préfets "à la plus grande vigilance" et leur a demandé "de renforcer la surveillance des lieux de culte de notre pays", selon un tweet.

"Des patrouilles seront assurées à proximité des espaces confessionnels", a-t-il ajouté sur le réseau social, tout en condamnant une "odieuse attaque terroriste".

Dénonçant elle aussi un "horrible attentat criminel", la Grande Mosquée de Paris appelle dans un communiqué "tous les fidèles, où qu’ils soient, à être vigilants lors de l’accomplissement de leurs devoirs religieux".

"Les musulmans de France sont choqués par cette violence meurtrière qui se manifeste à l’autre bout du monde et prient Dieu que la paix soit préservée dans notre pays", y indique le recteur de la Grande Mosquée Dalil Boubakeur.

"Ce genre de terroristes ne respecte ni les vies humaines, ni les lieux sacrés en commettant une attaque programmée et préméditée", a de son côté réagi Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie et délégué au sein du CFCM. "Cet acte criminel sans précédent perpétré contre des fidèles se rendant à la mosquée pour la grande prière du vendredi nous bouleverse."

"Nous exprimons notre soutien et notre compassion par rapport à ce drame qui a frappé la communauté musulmane", a déclaré à la presse Jawad Bachare, directeur du Collectif contre l'islamophobie en France. "Les propos ouvertement islamophobes mènent malheureusement à des actions terroristes."

Haim Korsia, le grand rabbin de France s'est dit "profondément bouleversé", et a fustigé "la haine" et la "violence" ayant frappé le pays, dans un texte commun avec M. Boubakeur et avec Mohammed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, remis à l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande.