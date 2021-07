Nouvelles mesures en France: vous pourrez obtenir votre pass sanitaire UNE SEMAINE après l'injection de la 2e dose au lieu de deux

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi soir que la vaccination sera reconnue comme complète en France, dans le cadre du pass sanitaire, une semaine après l'injection de la deuxième dose, et non plus deux. "Attention, au niveau de l'harmonisation européenne le travail reste à faire, donc actuellement pour voyager au sein de l'UE il faut être vacciné depuis deux semaines", a toutefois prévenu M. Véran.

Face à la progression du variant Delta, plus contagieux, le président Emmanuel Macron a rendu obligatoire lundi soir la vaccination des soignants et assimilés, et décidé d'un pass sanitaire étendu à la plupart des lieux publics. Ces annonces ont provoqué une ruée des Français sur la vaccination. Le record quotidien de vaccinations en France contre le Covid-19 a été battu mardi avec 792.339 injections comptabilisées à 18H00, a annoncé le Premier ministre Jean Castex.